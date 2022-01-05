İlan açıldı: 150 personel alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ile 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Genel 05.01.2022, 08:49
Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 ocak 2022.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2022.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı ve 10 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak.
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