İkna yoluyla 1 yılda 121 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genel 15.12.2022, 12:16
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece 2022 yılı içerisinde teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 121'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2015 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 121'e yükseldi.
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