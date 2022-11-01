İkna edilen terörist Cezayir'den Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin özel ekiple Cezayir'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teröristin Cezayir'den özel ekip eşliğinde ülkeye getirilerek teslim olmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliğinin temaslarıyla ülkemize getirilen örgüt mensubunun 2016'da örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi." bilgisi verildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.