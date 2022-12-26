İki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran’da faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl 124 terörist teslim oldu

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak'tan tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124‘e yükseldi.