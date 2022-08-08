İki kurum toplamda 229 personel alımı yapacak

Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak.

Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ağustos 2022.

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022