İki kurum toplamda 229 personel alımı yapacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilan açtı.
Genel 08.08.2022, 09:35
Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak.
Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ağustos 2022.
Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
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|3
|2. Trabzonspor
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|3
|3. Adana Demirspor
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|3
|4. Beşiktaş
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|3
|5. Galatasaray
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|3
|6. Gaziantep FK
|1
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|7. Sivasspor
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|8. Ankaragücü
|0
|0
|9. Fenerbahçe
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|10. Hatayspor
|0
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|11. Başakşehir
|0
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|12. Kasımpaşa
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|13. Konyaspor
|0
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|14. Ümraniye
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|15. Giresunspor
|1
|0
|16. Antalyaspor
|1
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|17. Kayserispor
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|18. Karagümrük
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
|0
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|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
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|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
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|3
|2. Bournemouth
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|3
|3. Arsenal
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|4. M.City
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|5. Newcastle
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|3
|6. Brighton
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|3
|7. Leeds United
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|3
|8. Chelsea
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|3
|9. Brentford
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|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
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|0
|18. Nottingham Forest
|1
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|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
|0
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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