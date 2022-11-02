İki ilde zehir tacirlerine operasyon

Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 kilo 302 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Gazi Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada 302 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent girişinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada 7 kilogram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.