İki ilde zehir tacirlerine operasyon
Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun ve Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan O.S, S.A, F.B.A, G.G. ve Irak uyruklu A.A.K'ye İstanbul'dan kurye aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu geldiği bilgisini aldı.
Çalışma yürüten ekipler, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bir adreste yakaladıkları F.B.A'nın üzerinden 105,01 gram metamfetamin ile S.A'da esrarlı sigara buldu.
İkamette arama yapan ekipler, 19 paket halinde 662,02 gram metamfetamin, 2 tabanca, 28 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 650 lira ele geçirdi.
Operasyonda O.S, S.A, F.B.A, G.G, A.A.K. Samsun'da, A.D. ve S.A. ise İstanbul'a giderken takip sonucu Kocaeli'de yakalandı.
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