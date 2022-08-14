İki il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Genel 14.08.2022, 14:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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