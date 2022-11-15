banner38

İki günde 10 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi.

Genel 15.11.2022, 17:32 15.11.2022, 17:35
İki günde 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." denildi.

Kaynak: AA
#Barış Pınarı bölgesi #terörist
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
banner23