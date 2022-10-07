İki FETÖ üyesi, kurulan özel ekiple yakalandı

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün geçmiş dönemlerde sözde "örgüt yöneticiliği" yapan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekip, 4 yıldır aranan Akif Özdemir'in Türk Standartları Enstitüsü'nde uzman olarak çalışırken ihraç edildiğini, örgüt içerisinde sözde bölge sorumlusu olarak görev aldığını, kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğunu, 2018'den bu yana yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığını, sık sık kılık değiştirdiğini ve sahte kimlikle dolaştığını tespit etti.

Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan diğer şüpheli eski üsteğmen Fikret Tokgöz'ün ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edildiği, 2014'de teğmen rütbesiyle göreve başlamadan önce örgütün öğrenci yapılanmasında "ev abiliği" yaptığı ve "Furkan" kod adını kullandığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları adreslere düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.