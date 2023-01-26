İki eski generalin cezası kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal'ın cezasının ise "sürekli sakatlık hali" sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.
Genel 26.01.2023, 08:33
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları yaşlılık halleri ve sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.
Adi suçlardan 9 yıl 46 ay hüküm giyen Osman Kartal'ın cezası da sağlık sorunları nedeniyle affedildi.
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