İki bölgede 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.