İki annenin daha evlat hasreti dindi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt üyesi A.T'nin annesinin 2020 yılında, M.A'nın annesinin ise Mart ayından itibaren Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı aktarılarak, "Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

Teslim olan teröristlerin 2015 yıllarında terör örgütüne kırsal alanda katıldıkları ve son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Bakan Soylu'dan "söke söke alıyoruz" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki Diyarbakır annesinin daha evladına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından "Söke söke alıyoruz" vurgusuyla yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek." ifadesine yer verdi.