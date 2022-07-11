İHH ekibi, Togo'da kaza geçirdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, kurban çalışmaları için gittiği Togo Cumhuriyeti'nde kaza geçirdi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Tüm dünyadaki müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı heyecanı yaşarken İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban çalışmaları yapmak için Afrika Kıtası'nda bulunan Togo Cumhuriyeti'ne gitti
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi, Togo'da bir trafik kazası geçirdi.
3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
AA'nın haberine göre; yaşanan talihsiz olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
"Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz"
İHH'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan kurban çalışmalarında Togo'da bulunan Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'daki gönüllüleri İbrahim Chabane'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'ın yaralandığı aktarılan paylaşımda, "Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
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