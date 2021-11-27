İHA ve SİHA'ların yapımında yer alan mühendis Tarık Kesekçi hayatını kaybetti

Nevşehir'in sevilen doktorlarından Uzm. Dr. Salim Kesekci'nin değerli evladı, Selçuk Bayraktar’ın yakın çalışma arkadaşlarından Uçak Mühendisi Nevşehirli hemşerimiz, gururumuz Uçak Mühendisi Tarık Kesekci, bugün sabah saatlerinde Bursa yakınlarında geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin gelecek vaad eden uçak mühendisi 26 yaşındaki Tarık Kesekci'nin vefat haberi ailesi sevenleri ve tüm Nevşehir'in hüzüne boğarken, genç uçak mühendisi Kesekci'nin İki yıllık yeni evli olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sabah saat; 09:30 sularında İstanbul Genç İHH İnsanı Yardım Vakfı İHH'nın liselilere yönelik düzenlediği Teknoloji kampına katılmak üzere İstanbul'dan Bursa'ya doğru yola çıkan, İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, TIR a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Can Kaya ile aynı araç içerisinde bulunan daha önce iHH'nın Üniversite başkanlığı yapmış ve Baykarda mühendis olarak çalışan Nevşehirli Uçak mühendisi Tarık Kesekci, İstanbul Genç İHH başkanı Kaan Talip Tığlı ve Yedi Hilal teknoloji takımı sorumlusu Yusuf Taha Göktaş olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Milletvekili Açıkgöz Başsağlığı Mesajı;

TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açılamada; " “Başımız sağ olsun Nevşehir” Bursa'da geçirdikleri elim trafik kazası neticesi vefat eden Genç İHH teknoloji ekibinden hemşehrimiz, gururumuz Tarık Kesekci ile Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şahidiz Ya Rab! İyi bir Müslüman, vatan ve millet sevdalısı, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, İHH Gönüllüsü, @T3Vakfi'nda yetişen ve çok yetenekli, Nevşehir’imizin gururu, mühendis evladımız, ailemizden biri Tarık Kesekçi,iyilikleriyle Hâkk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun." ifadelerini kullandı.





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