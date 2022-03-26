İETT otobüsüne zarar veren 2 zanlıya gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir Ispartakule mevkisinde seyir halindeki Şahintepe-Avcılar seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Tarık Akçam ile M.T. (21) ve M.T. (26) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Araçlarından inen iki kişinin içinde yolcuları bulunan otobüse zarar vermesi üzerine yoluna devam eden sürücü, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuyla ilgili "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, mala zarar verme" suçlarından çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede toplu taşıma aracı ile diğer aracın ilk olarak Başakşehir Şahintepe bölgesinde karşılaştıkları ve sürücüler arasında tartışma çıkması üzerine iki zanlının otobüse yumruk, taş ve sopalarla saldırdıkları anlatılan açıklamada, "Otobüsün yoluna devam etmesi üzerine, M.T. ve M.T'nin otobüsü takip ederek Ispartakule Caddesi'nde yeniden saldırmak istedikleri anlaşılmış, şüpheliler görevlilerimizce yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından kaydının olduğu bildirildi.

Öte yandan olay anı, otobüsteki yolcular tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.

- Otobüs şoförü o anları anlattı

Otobüs şoförü Tarık Akçam, AA muhabirine, Tahtakale durağında iki kişinin kendisinden yol istediğini anlatarak, "Yol isteyip aşağı indiler, aracımın yanına geldiler. Küfürlü konuşunca ben anladım sıkıntı başka. Camı kapattım, yola devam ettim. Bunlar beni 5-6 durak takip ediyor. İleride yolu kesiyorlar. Mecbur durduk yolu kesince. Ispartakule durağında arabayı taşlamaya, arabaya sopalarla vurmaya başladılar." diye konuştu.

Otobüsteki çocuk ve kadınların bağırmaya başladığını ifade eden Akçam, "Aradan bir yer buldum kendime, sıyrılıp kaçtım oradan. Arabaya, camlara taşlarla sopalarla vurdular. Bahçeşehir karakoluna can havliyle kendimizi attık." dedi.

Akçam, iki kişiden şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu şekilde hareketler yapan kişilerin cezasız kalmalarını istemiyorum. Cezalarını almalarını istiyorum. Benim için değil, çocuklar için, oradaki insanlar için, bayanlar için, genç delikanlılar için. Herkes korku ve tereddüt içinde kaldı. Hiç kimsenin bunu yaşamaya hakkı yoktu" ifadelerini kullandı.