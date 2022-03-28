İETT otobüsü alev alev yandı
Bağcılar'da bir İETT otobüsü motor kısmından alev aldı. Otobüste büyük hasar meydana geldi.
Genel 28.03.2022, 23:15
İstanbul Bağcılar'da İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, Güneşli Koçman Caddesi'nde motor kısmından alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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