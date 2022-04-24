İETT otobüsü 15 araca çarptı ancak durdu: 4 yaralı
İstanbul Sarıyer'de, şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü, 15 araca çarptıktan sonra ancak durabildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Genel 24.04.2022, 23:29
Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi. Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 15 araca çarptı.
Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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