İETT otobüsleri çarpıştı: 6 yaralı
İstanbul Başakşehir’de çarpışan iki İETT otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 yolcu yaralandı.
Genel 06.02.2022, 12:27
İstanbul Başakşehir’de çarpışan iki İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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