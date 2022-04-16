İçişleri duyurdu! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir PKK'lı terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genel 16.04.2022, 16:38
İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin geçen yıl terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.
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