İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Genel 26.01.2022, 08:56 26.01.2022, 09:08
İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.
Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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