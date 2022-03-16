İçişleri Bakanlığı duyurdu! Son tarih 31 Aralık

Eski ehliyet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenileme tarihinin 31 Aralık 2022 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Ehliyetini yenilemeyenler için önemli uyarı geldi. Eski ehliyete sahip yurttaşların 2022 yılı içerisinde yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası verilecek.

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.

UYARI GELDİ

Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Uyarıda,

"Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir"

denildi.