İçişleri Bakanlığı duyurdu! 493 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda operasyonların 49'uncu gününde Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.
Aramalarda, 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
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