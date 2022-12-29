İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin de aralarında olduğu 24 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 26-28 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Gaziantep'te 7, Bursa'da 6, Mersin'de 5, Malatya'da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne'de 1'er kişi olmak üzere toplam 24 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, terör örgütünün sözde emirlerinden olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.