İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Siirt ile Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın Çatak ilçesi arasındaki Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı JİKU, J-SİHA ve Atak taarruz helikopterleri destekli "Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun silahları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.