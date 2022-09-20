İBB yine su borusu patlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Avcılar’daki altyapı çalışması sırasında su borusu patladı. Patlama sonucu taşan sular caddeyi göle çevirirken suların çekilmesinin ardından cadde çamurla kaplandı.
Genel 20.09.2022, 19:19
Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde belediye ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun açılan çukura kayması sonucu su borusu patladı.
Patlama sonucu taşan sular caddeyi göle çevirirken suların çekilmesinin ardından cadde çamurla kaplandı.
Ekiplerin çalışmasının ardından çukura kayan kamyon çıkarıldı ve patlayan su borusu onarıldı.
Ekiplerin caddedeki altyapı çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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