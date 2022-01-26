İBB uyardı: Kar yağışı geri dönüyor
İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yeniden etkili olacak.
Genel 26.01.2022, 18:08
İstanbul'da pazartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışı geri dönüyor.
Konuyla ilgili İBB'den yeni bir uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Salı sabah saatlerinden itibaren mola veren kar yağışının bugün akşam saatlerinden (20.00) sonra Avrupa yakasında, Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında yeniden etkili olması bekleniyor" denildi. Beklenen kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı belirtilirken, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.
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