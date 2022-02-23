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İBB'nin yeni taksi plakası teklifi tekrar reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 5 bin yeni taksi plakası teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bir kez daha reddedildi.

Genel 23.02.2022, 15:33
İBB'nin yeni taksi plakası teklifi tekrar reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme geldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, taksi konusunun UKOME toplantılarının olmazsa olmazı ve demirbaş konusu haline getirildiğini söyledi.

"İstanbul'da sanki bütün sorunlar bitmiş gibi, taksi sayısının artışının şart gibi" ısrarla gündeme geldiğini ifade eden Aksu, kentte yeni taksiye ihtiyaç olmadığını, bunu sürekli anlatmaktan bıktıklarını, yorulduklarını fakat İBB'nin ısrarda yorulmadığını belirtti.

Engellilere hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Aksu, ihtiyaç doğrultusunda çalışma esas ve şartları belirlenerek, var olan taksilerin engelli erişimine dönüşümünün sağlanabileceğini dile getirdi.

- Engelli erişimine özel taksi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise engelli erişimine özel taksi konusunda bir mevzuat olmadığı için böyle bir aracın da olmadığını söyledi.

Planları yaparken üretim safhasından başlayarak peyderpey olması gerektiğini dile getiren Yücel, metrolara erişimden başlayıp kaldırımların standart hale getirinceye kadar ciddi bir çalışmanın yapılması gerekliliğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Bakanlık olarak bu konuyla ilgilendiklerini, kentte engelli erişimine özel taksi ile ilgili bir standart olmadığını kaydetti.

Öncelikle bu taksilerle ilgili standart belirlenmesi ve üretecek firmanın olması gerektiğine dikkati çeken Kuralay, engellilere ayrı bir taksi tarifesi uygulanacağının da konuşulması gerektiğini vurguladı.

- "Bu durum Türkiye'ye örnek olacak"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yazıcı da İstanbul halkının taksi sayısının artırılması gerektiğini düşündüğünü ve bunun bir ihtiyaç olduğunu savundu.

İBB'nin 5 bin taksi teklifine bu ayki ile beraber ikinci kez "500'ü engelli erişimine özel" kısmının eklendiğini dile getiren Yazıcı, bu durumun Türkiye'ye örnek olacağını ve İstanbul'daki engellilerin ihtiyaç açığını kapatacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

#İBB #UKOME #taksi
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