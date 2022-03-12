banner38

İBB Başkanı uyardı: 'Bugün en yoğun kar yağışını yaşayacağız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış oldu. Güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız" dedi.

Genel 12.03.2022, 11:23
İBB Başkanı uyardı: 'Bugün en yoğun kar yağışını yaşayacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayında son 30 yılın en soğuk derecesinin bugün ölçüldüğünü belirterek, kentte öğleden sonra yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kentteki hava durumuyla ilgili son bilgileri alan İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün doğru tahminleri sayesinde gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve uzmanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk." dedi.

Florya istasyonunda hava sıcaklığının 2003'te eksi 4 olarak ölçüldüğüne dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gece eksi 4,4 ölçüldü. Aslında bu soğuk havanın, özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu arkadaşlarım tarafından iletildi. Hatta eksi 7-8'e kadar varabilen, hissedilen dereceleri eksi 15'lere kadar düştüğü bildirildi. Dolayısıyla 'Sibirya soğuğu' diye tarif edilen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek etki gösterdiğinin bir ölçümü. İstanbul'un bu sürece en doğru şekilde hazırlık yapmasının, herkesin paydaş olmasının, herkesin zamanında sürece müdahil olmasının, buna da maksimum seviyede 16 milyon İstanbullu hemşerimizin eşlik etmesinin sonucunu yaşıyoruz. Şu ana kadar kayda değer, canımızı sıkan, bizi üzen hiçbir hususu, olayı yaşamadık diyebilirim, bu çok sevindirici."

İmamoğlu, vatandaşların özel araçlarıyla mecbur kalmadıkça yola çıkmaması gerektiğini belirterek, toplu taşıma araçlarının yoğun bir çaba ile vatandaşlara hizmet verdiğini anlattı.

- "Kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabilir"

"Güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın." diyen İmamoğlu, "Bugün 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, kar kalınlığının bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunarak, bugün ve yarın don ve buzlanma riskinin olduğunu söyledi.

En önemli kararlardan birinin daha önce otoyollarda çok sıkıntı yaratan tır ve ağır vasıtaların geçişinin yasaklanması olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bunun yapılması halinde çok sorunsuz bir hafta sonunu yaşayacaklarını kaydetti.

İmamoğlu, şu ana kadar 4 günde 44 bin ton tuz, 900 ton solüsyon kullanıldığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Kumanya hizmetimizin sıkışma olan noktalarda, 198 bin kumanya, 108 bin mobil malzeme içeceğinden, çorbasından kekine dağıtım yaptığımızı, sıkışık trafiğin olma ihtimali olan yollarda mobil tuvalet hizmetimizin devam ettiğini, 675 evsiz vatandaşımızın misafir edildiğini, sokak hayvanlarına 655 noktada, günlük 2 ton kuru mama dağıtıldığını da duyurmak isterim."

İmamoğlu, kentteki barajların doluluk oranlarının da yüzde 84'ü aştığını aktardı.

#İBB Başkanı
Yorumlar (0)
banner35
-1
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18