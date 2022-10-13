Husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Genel 13.10.2022, 07:43
Aralarında daha önceden husumet bulunan 24 yaşındaki Burç Pehlivan ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.
Buradan çıkıp aracına giden Ü.G, araçtan aldığı pompalı tüfekle Pehlivan'a ateş açıp kaçtı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, başından vurulan Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pehlivan'ın cenazesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden kaçan Ü.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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