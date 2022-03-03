Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar Şişli Feriköy Mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00’de hayatını kaybettiği öğrenildi.