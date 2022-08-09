Hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmediği belirtilerek, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.