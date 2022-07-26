HSK bir savcıyı meslekten ihraç etti
HSK Genel Kurulu dünkü toplantıda verdiği kararla FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ı meslekten ihraç etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) irtibat ve iltisak nedeniyle Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ı meslekten ihraç etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu dünkü toplantıda, Aydoğan'ın durumunu görüştü.
HSK Genel Kurulu, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda, FETÖ ile iltisak ve irtibatı bulunduğu sabit görülen Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.
Ayrıca HSK Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen Kozan Hakimi Yasin Kurt'un da yeniden inceleme talebini esastan reddetti.
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