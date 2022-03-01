HSK, 2 savcıyı meslekten ihraç etti
HSK, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildi.
Genel 01.03.2022, 11:34
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), Emre ve Çelebi'ye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların soruşturma ve kovuşturma kapsamında verdikleri ifadeleri ile Emre ve Çelebi hakkında elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, ByLock mesaj içerikleri ve savunmaları doğrultusunda söz konusu kişilerin meslekten çıkarılmasına karar verildi.
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