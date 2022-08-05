Hozat'ta teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak düzenlenen operasyonla imha edildi.
Genel 05.08.2022, 16:45
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Özel eğitimli köpeklerle ilçe kırsalında arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınağı tespit etti.
Sığınakta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, güneş paneli, tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift spor ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.
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