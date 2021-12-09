'Horasan’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Dünyaya Mevlana' paneli yapıldı

Valilik, İl MEM, Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi ile Anadolu Mektebi iş birliğinde düzenlenen organizasyona, Anadolu Mektebi’nin 20 farklı şehrinden bir araya gelen lise- üniversite öğrencileri ile öğretmenleri katıldılar. İki gün sürecek programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük konuşmasında, Mevlana'nın Anadolu için önemine değinerek Anadolu Mektebi'ne kültürümüzün ve değerlerimizin korunmasına dair verdikleri hizmet ve yaptıkları okumalardan dolayı teşekkür etti.



Oturum başkanlığını Havva Bilkay'ın yaptığı panelde, Konya'dan Hatice Kübra Baran "Vuslattan Arda Kalan", Hatay'dan Rabia Nur Yücedal "Tüm Zamanların Pusulası: Hz. Mevlâna", Nevşehir'den İrem Gündoğdu "Mevlana ve Eğitim" ve Samsun'dan Emine Aksayan "Mevlana’nın Değişmeyen, Eskimeyen Mesajı" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.



Mevlana hakkında inceleme ve çalışmaları bulunan yazar Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu'nun öğrencilerin sunumlarını değerlendirdiği konuşmasının ardından Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de bu panellere konu olan Anadolu Mektebi Mevlana okumalarının; Nisan 2021 tarihinde lise-üniversite öğrencisi ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 120 kişilik gönüllü bir grupla başladığına değinerek geçen bu sürede 15 kitap ve 5 makale okuduklarına dikkat çekti. Okumaları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 13 seminer programının ikisinde Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu' nun öğrencilerimizle buluştuğuna vurgu yapan Sami Güçlü, bizi köklerimizle buluşturan bu okumalara katılan ve programa emek veren herkese teşekkür etti.





Son değerlendirme konuşması ise Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından yapıldı. Vali Özkan "748. Vuslat yıldönümünde Hz Mevlana’yı anma programı çerçevesinde Anadolu Mektebinin gençlerini ve koşturan fedakar öğretmenlerini görmekten, izlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İyi ki bu programa geldiniz, iyi ki buradasınız." sözleriyle başladığı konuşmasında Anadolu Mektebi'nin yaptığı işin önemine vurgu yaparak "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin yaptığı işi sevmeleri, bu işi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktadır. Ve tüm bu okumalar yani hayat boyu okuma devam etmelidir. Esasen bu sevgi ve muhabbetle anlatılabilen bir şey.... Biz yaptığımız işi sevdikten sonra sürekli yapmaya çalışırız. Kendimizi tanımak, bilmek; tarihimizi bilmek ve bu doğrultuda kitapların okunması, alimelerin/ariflerin kitaplarıyla buluşma iştiyakı elbette ki arttıracaktır. Geleceğe istikbale ümitle bakabilmek çok önemli ve anlamlıdır. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi, geleceğimizin yazarlarını tebrik ediyorum." dedi.

"Horasan’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Dünyaya Mevlana" adlı programda değerli akademisyen ve yazarlar Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof.Dr. Caner Arabacı ve Nuri Şimşekler ile bir araya gelen katılımcılar, 09 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan şehir gezisinin ardından Şeb_ i Arus törenlerine katılarak Sema Gösterisi izleyecekler.

Programın 10 Aralık 2021 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesindeki panelleri sonrasında da Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda kapanış oturumu yapılacak