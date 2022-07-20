Hızla giden araç kontrolünü kaybetti: 1 ölü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Genel 20.07.2022, 08:23
Haydar Atmaca idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Atmaca ile Özgür Ayvaz ve Yunus Turgut araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç sürücüsü Haydar Atmaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
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