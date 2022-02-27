Hızı 50 kilometreye ulaşıyor
Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren ve hızı 50 kilometreye kadar ulaşan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Genel 27.02.2022, 17:15
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 16 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğuz, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda beklemeye devam edeceğini söyledi.
Poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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