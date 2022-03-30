Hırka-i Şerif ramazan da ziyarete kapalı olacak
Hırka-i Şerif, salgın için alınan tedbirler nedeniyle bu Ramazan Ayın da ziyaretçilere kapalı olacak.
Genel 30.03.2022, 10:12 30.03.2022, 10:15
Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına yazılı açıklama yapan Barış Samir, Hz. Muhammed'in mübarek emanetinin asırlardır ramazan ayı boyunca vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti.
Covid-19 salgınının Türkiye'yi ve tüm dünyayı 2 yılı aşkındır etkisi altına aldığını ifade eden Samir, şunları kaydetti:
"Günümüzde salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinciyle bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ve idrak dolu bir ramazan ayı geçirmelerini dileriz."
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