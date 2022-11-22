Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hıncal Uluç, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Uluç için çalıştığı Sabah gazetesinin önünde tören düzenlendi.

Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan gazeteci Hıncal Uluç, önceki gün 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 83 yaşındaki Uluç, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Uluç için sabah saatlerinde çalıştığı Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Uluç'un naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, eski Başbakan Tansu Çiller, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sunay Akın, Ender Bilgin, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.