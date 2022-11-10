banner38

Heterodoksi nedir? Heterodoksi nasıl ortaya çıktı?

Heterodoksi 4. yüzyılda Grek kilise babalarının kullandığı "ortodoks" kavramının karşıtı olarak Hristiyanlık tarihinde ortaya çıkmıştır. Başka öğreti anlamına gelen bu kavramın ne anlama geldiğini, nasıl ortaya çıktığını, toplumsal etkisini inceleyelim.

Genel 10.11.2022, 11:17 10.11.2022, 15:26
Heterodoksi nedir? Heterodoksi nasıl ortaya çıktı?

Heterodoksi nedir?

Herhangi bir dinin yerleşik inancından farklılaşan, aynı din içinde ana gövde ya da resmî din yorumunun dışında olan farklı bir doktrini ifade eden kavramdır. Dinî geleneklerde lerde teolojik ve dinsel tutumlar açısından merkeze alınan inanç, "ortodoks" kavramıyla nitelenirken ortodoks inançtan farklı olanlar "heterodoks" olarak nitelenmiştir. Dolayısıyla "heterodoks" kavramı "ortodoks" tanımlanmıştır. Ortodoks, lúgat anlamı itibakavramına göre ve bu kavramın zıttı olarak teolojik anlayış ve doğru uygulamaya işaret riyla bir din hakkındaki doğru ibadet, doğru etmektedir. Heterodoks ise Grekçe "diger" anlamındaki "heteros" ile "öğreti" anlamındaki "doxa" kelimelerinden oluşarak "başka öğreti" anlamına gelmektedir.

Heterodoks akımlar nasıl ortaya çıktı? 

Heterodoks akımlar, yani ana bünyede yer alan dinsel geleneğin bazı yönlerine muhalif düşüncelerin gelişmesi, bütün dinler için mümkündür. Ancak heterodoks kavramı özellikle 4. yüzyılda Grek kilise babalarının kullandığı "ortodoks" kavramının karşıtı olarak Hristiyanlık tarihinde ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık tarihinde kutsal metinde sözü edilen Mesih ve mahiyeti, iman-amel ilişkisi, vahiy ve bedenleşme gibi konularda farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Özellikle erken dönem Hristiyan apolojistler kurulu, inanç esaslarının dışında kalan bu farklı düşünceleri "iman"dan uzaklaşmak olarak nitelemiş ve bu düşünceleri ortodoksiye karşı büyük bir tehdit olarak görmüştür.

Heterodoks akımlar, yani ana yer alan dinsel geleneğin bazı yönlerine r halif düşüncelerin gelişmesi, bütün dinler için mümkündür. Ancak heterodoks kavramı özellikle 4. yüzyılda Grek kilise babalarının kullandığı "ortodoks" kavramının karşıtı olarak Hristiyanlık tarihinde ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık tarihinde kutsal metinde sözü edilen Mesih ve mahiyeti, iman-amel ilişkisi, vahiy ve bedenleşme gibi konularda farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Özellikle erken dönem Hristiyan apolojistler kurulu, inanç esaslarının dışında kalan bu farklı düşünceleri "iman"dan uzaklaşmak olarak nitelemiş ve bu düşünceleri ortodoksiye karşı büyük bir tehdit olarak görmüştür.

Heresi ile heterodoksi kavramının arasındaki fark nedir? 

Heterodoksi kavramının dinsel açıdan "sapkınlık" olarak tanımlanan "heresi" kavramıyla da ilişkisi söz konusudur. Pek çok dinî gelenek içinde sapkın ya da zındık olarak nitelenebilecek akımlar ortaya çıkmakla birlikte "heresi" kavramı da genel olarak Hristiyanlık tarihiyle ilgilidir. Grekçe "hairesis" kelimesi "tercih etmek" anlamındadır. Buna göre heterodoks, kişinin ortodoks inancın dışında olanı bilinçli bir şekilde tercih etmesini ifade eder. Heresi ile heterodoksi arasındaki fark ise heresi kavramının basitçe hatalı bir görüşe inanmayı değil, ortodoksinin karşıtı olan inanca yönelik açık ve kasıtlı tercihi ifade etmesidir. Ortodoksiye göre hatalı olan doktrinleri bilinçli bir şekilde Savunarak ortodoks inançtan sapan kişiler genellikle "heretik" olarak nitelenir. Çünkü bunların kendilerini, inananlar topluluğunun, yani cemaatin dışında tuttukları düşünülür. Heterodoks görüşe sahip olan kişinin ise bazı ortodoks doktrinlere muhalif olsa da kilise içinde yer almasına izin verilebilir. Dinlerin tarihsel süreçleri dikkate alındığında ortodoks inancın toplumda yaygın olan dinsel eğilim çevresinde geliştiği görülmektedir. Buna göre geniş toplumsal tabana sahip olan dinsel eğilim aynı zamanda siyasî otorite ile de uyum ilişkisi içindedir. Bu durumda dinsel açıdan ortodoks inanç, siyasî otorite nazarında güçlü bir meşruiyet zeminine dayanmaktadır. Dolayısıyla heterodoksi, bazen iktidarı elinde tutan kişiler tarafından kurulan dinsel inançlardan farklı olarak değerlendirilen görüş ya da doktrinleri ifade etmektedir. Bununla birlikte heterodoks olarak nitelenen düşüncelerin sürekli olarak dışlanması söz konusu değildir. Toplumsal tabanın değişmesi ya da siyasî erkin inanç değiştirmesi ile bazı ortodoks doktrinler heterodoks, heterodoks doktrinler de ortodoks hâle gelebilir.

#hetero #Heterodoksi
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 13 32
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Real Betis 13 24
6. Atletico Madrid 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Villarreal 14 21
9. Rayo Vallecano 13 21
10. Mallorca 14 19
11. Real Valladolid 14 17
12. Valencia 13 16
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Sevilla 14 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 14 4
banner23