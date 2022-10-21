Helikopter destekli arama çalışmalarıyla 34 göçmen yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 34 düzensiz göçmen helikopter destekli arama çalışmalarıyla yakalandı.
Genel 21.10.2022, 14:05 21.10.2022, 14:02
Aydın'ın Söke ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde plakası tespit edilemeyen bir araçtan düzensiz göçmenlerin inerek çevreye dağıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Helikopter destekli arama çalışmalarında Liberya uyruklu 34 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: AA
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