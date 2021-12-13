HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

HDP İstanbul İl Kongresi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, dün 4’üncü Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.

TEM Dairesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12.12.2021 günü saat 11:00’de İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır.

Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’müzce saat 08:00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11:00 itibariyle başlamıştır.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”