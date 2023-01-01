Hayvanların tedavi ve aşılama süreçlerine elektronik güvence

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan ilaçların izlenebilirliğini sağlamak, hayvansal gıdalardaki kalıntıyı önlemek ve ilaç tüketimini kontrol altına almak amacıyla 1 Ocak 2018'de veteriner hekimlerin reçetelerini elektronik ortamda düzenleyebildikleri E-Reçete Sistemi'ne geçildi.

Hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin temini amacıyla veteriner ilaçlarının ve bu ilaçların üretimi için gerekli ham maddelerin ithalatı, üretimi ile toptan ve perakende satış noktalarına dağıtımının izlenebilirliğini sağlamak için de 1 Mart 2018'de Veteriner İlaç Takip Sistemi (İTS) uygulamaya alındı.

Birbiriyle entegre çalışan iki uygulama, ücretsiz olarak veteriner hekimler ve eczacıların hizmetine sunuldu.

Aşı Takip Sistemi'ne 30,5 milyon hayvan kaydedildi

E-Reçete Sistemi'ne bugüne kadar 27 bin 500 kullanıcı kaydoldu. İTS'ye ise 20 bin 455 kullanıcı ve 25 binden fazla eczacı kaydedildi. Bugüne kadar farklı türlerden 182,4 milyon hayvan için 10,7 milyon kez e-reçete düzenlendi, reçete edilen ilaç sayısı 226 milyonu geçti.

Söz konusu sistemler sayesinde tedavide kullanılan her bir ilacın hangi hayvana, ne zaman ve ne şekilde uygulandığı izlenebilir hale geldi.

Bakanlıkça, veterinerlerin Türkiye'de kullandığı biyolojik aşıların, üretimi ya da ithalatından son kullanıldığı hayvana kadar izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla 15 Ağustos 2019 itibarıyla Aşı Takip Sistemi (ATS) devreye alındı.

ATS kapsamında kanatlı hayvanlar ve balıklar da dahil olmak üzere farklı türlerden 30,5 milyon hayvan için 9,5 milyon adet belge tanzim edildi. Sistem sayesinde Türkiye'deki tüm aşı stokları ve aşılama kayıtları anlık olarak izlenebilir hale getirildi.

E-Reçete, İTS ve ATS'nin hayata geçirilmesinden bugüne kadar 3,9 milyon adet tanımsız hayvan için aşılama ve tedavi kaydı yapıldı.