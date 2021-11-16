'Hayrettin Karaman hocamıza itibar suikastı yapılıyor'

Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocanın onursal başkanı olduğu Türkiye Düşünce Platformu, Karaman hocanın on yıl önce bir şahsın sorusuna verdiği cevabın kesilip bağlamından saptırılarak servis edilmesi ve itibar suikastına dönüşen haber ve yorumlara ilişkin bir basın bildirisi yayınladı.

Türkiye Düşünce Platformu'nun açıklaması şu şekilde;

Son zamanlarda ilahiyatçı olduğunu öne süren bazı kişilerin İslam dininin önemli bazı akidelerini reddetmek de dahil toplum tarafından kabul gören çok sayıda dini ve kültürel değerlerle açık biçimde mücadele ettiklerini üzülerek müşahede etmekteyiz.

"İNANÇSIZ VE CİNSİYETSİZ BİR TOPLUM AMACINA HİZMET EDİYORLAR"

Başta "uydurma hadisleri revize etme" gibi masum bir amaçla ortaya çıkan bu güruhun, meydanı boş bulmayı fırsat bilerek eleştirilerin dozunu giderek yükselttikleri ve gerçek amaçlarının ortaya çıkmasını sağlayacak biçimde açıklamalar yaptıklarını görmekteyiz. Bu zevatın gerçek amacı dini revize etmek veya insanımıza daha konforlu bir dini yaşam sağlamak değil, küresel güçlerin yapmaya çalıştığı gibi gençlerimizi ve insanımızı gerçek İslami kimlikten ve yaşamdan uzaklaştırmak ve inançsız ve cinsiyetsiz bir toplumun ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır. Artık bu kişileri daha net biçimde teşhis edebilmekteyiz ancak bu yeterli değil bu kişilerin teşhir de edilmesi gerekmektedir.

SÖZDE İLAHİYATÇILARIN TOPLUMU YOZLAŞTIRMA ÇABASI

Sözde ilahiyatçı olduğunu öne süren bu şahıslar yüzyıllardır devam ede gelen İslam dini, kültürü ve toplumunu yozlaştırmak için amansız bir mücadele vermektedir. Ancak bizler de meydanı bunlara bırakacak değiliz. Onlar batıl görüşlerinde ısrar edip gençliğin ve toplumun kafasını karıştırmak için her türlü kirli yöntemi tercih etmekten kaçınmazken bizler de Anadolu insanı olarak hakkı ve gerçek İslam'ı gençlerimizin gündemine getirmeye devam edeceğiz.

"DEĞERLİ HOCAMIZA İTİBAR SUİKASTI YAPILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Zaman zaman diyanet işleri başkanlığının gerçek İslam'ı gündeme getirmesinden rahatsız olan ve sureti haktan görünen ama ağuyu bal ile servis eden bu kesim son günlerde de ülkemizde İslamın doğru biçimde anlaşılması için çaba gösteren ve ömrünü bu davaya adayan muhterem Prof Dr Hayrettin Karaman hocamızla uğraşmak ve değerli hocamıza itibar suikastı yapmaya çalışmaktadır.

"OLUKLAR ÇİFT BİRİNDEN NUR AKACAK BİRİNDEN KİR"

Bunun en son örneği Hocamızın on yıl önce bir şahsın sorusuna verdiği cevabın kesip biçilerek ve bağlamından saptırılarak yansıtılması ve böylece hocamızın hedef gösterilmesi şeklinde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu olayı şiddetle telin ediyor ve Muhterem Prof Dr Hayrettin Karaman hocamızın ömrüne Rabbimizden bereket diliyoruz.

Üstadın dediği gibi "oluklar çift birinden nur akacak birinden kir"

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.