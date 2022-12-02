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Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceğini söyledi.

Genel 02.12.2022, 11:34
Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, AA muhabirine hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine işaret eden Koç, "Önümüzdeki günlerde yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalma bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamıyla, İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 4 derece azalma olacak, diğer yerlerde ise sıcaklık anlamında bir azalma söz konusu olmayacak. Bu azalmalar olsa bile hava sıcaklıkları genel itibarıyla önümüzdeki günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

Yağışlara ilişkin de bilgi veren Koç, bugün yurdun büyük bölümünde yağış beklentisi olduğunu belirtti.

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla illerinde etkili olmasını tahmin ettiklerini dile getiren Koç, "Etkili sağanakların meydana getireceği olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Hafta sonuna baktığımızda ise hafta sonu itibarıyla yurdun kuzey kesimlerinde yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Sis ve pus hadisesi bekliyoruz"

Yurdun diğer bölümünde hafta sonu yağış beklenmediğini aktaran Koç şöyle konuştu:

"Hafta sonu gece ve sabah saatlerinde, önümüzdeki günlerde sis ve pus hadisesi beklentimiz söz konusu. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde, Marmara'nın doğusunda, iç Ege'nin tamamı, Göller Yöresi, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sis ve pus hadisesini 3 günlük periyotta görmeye devam edeceğiz. Mevsim itibarıyla sis ve pus hadisesinin olması gayet normal. Sis ve pus hadisesi olduğu zamanlar hem kara ulaşımında hem deniz ulaşımında hem hava ulaşımında aksaklıklar meydana geliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, özellikle sürücülerimizin kara, deniz ve hava ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmasını istiyoruz."

- Üç büyük ilin hava tahmini

Koç, üç büyük ilin hava tahminlerine ilişkin de bilgi vererek "Ankara'da bugün hafif yağmur beklentimiz söz konusu. Hafta sonuna baktığımızda ise Ankara'da yağış beklemiyoruz. Parçalı bulutlu bir havanın olmasını bekliyoruz. Hafta sonu itibarıyla Ankara'da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde Ankara'da 12 derece civarında, mevsim normallerinin 2 derece üzerinde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da ise bugün ve hafta sonu itibariyle hafif olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde yağış beklentisi olduğunu aktaran Koç şunları kaydetti:

"Çok etkili bir yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde söz konusu olmayacak. Hava sıcaklığının İstanbul'da önümüzdeki günlerde 14 derece civarında, mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. İzmir'de cuma günü etkili sağanak yağış beklentimiz var. Hafta sonu İzmir'de de yağış beklemiyoruz, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 18 derece civarında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz."

#hava durumu #Sıcaklık
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