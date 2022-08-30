Hatay’da zirai alanda yangın
Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Genel 30.08.2022, 07:47
Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.
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