Hatay’da otomobil takla attı: 6 yaralı
Hatay’da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Genel 12.08.2022, 07:22
Hatay'da M.E.’nin kullandığı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
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