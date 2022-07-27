Hatay'da 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüyük Mahallesi Çumruk mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Dron destekli gerçekleştirilen operasyona, özel harekat timleri de destek verdi. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyon kapsamında yapılan aramada, ormanlık alana ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İmha edilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.