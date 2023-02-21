Hatay merkezli depremde fenalaşan kadın sahra hastanesinde doğum yaptı
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde fenalaşan Suriye uyruklu hamile kadın, jandarma ekiplerince taşındığı sahra hastanesinde kız çocuğu dünyaya getirdi.
Antakya ilçesinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle Hasan Keykuni, 8 aylık hamile eşi Culia ve bir çocuğuyla evden çıktı.
Keykuni, panik halindeyken karısının fenalaşması üzerine bölgedeki jandarma ekiplerinden yardım istedi.
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Ekiplerin, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesine götürdüğü kadın, özel olarak hazırlanan çadırda doğum yaptı.
Adı henüz konulmayan kız çocuğu, kuvöze alındı. Anne kız, kontrollerinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
"Deprem olduğunda çok korktuk ama şimdi mutlu olduk"
Hasan Keykuni,depremin ardından panikle evden ayrıldıklarını anlattı.
Karısının merdivenlerden inerken fenalaştığını belirten Keykuni, "Yola çıkınca jandarmanın arabasını gördük, buraya getirdiler. Sonrasında doğum yaptı, durumu iyi" diye konuştu.
Keykuni, kızının doğmasıyla korkunun yerini mutluluğun aldığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Deprem olduğunda çok korktuk ama şimdi mutlu olduk. Bakanlara, doktorlara, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
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